Nella trasmissione Report di domenica prossima è prevista un’inchiesta che si concentrerà su Melania Trump e il suo collegamento con Jeffrey Epstein. Durante l’ultima puntata, è stato annunciato che una testimone, Amanda Ungaro, ex compagna di un imprenditore coinvolto in affari con Epstein, fornirà dichiarazioni considerate molto imbarazzanti. La testimonianza inedita si aggiunge a un quadro di indagini e ricerche di informazioni su figure vicine all’ex first lady.

“Ti annuncio anche una piccola anticipazione, noi domenica prossima avremo un’inchiesta esplosiva su Trump, ma esplosiva a livello internazionale, perché porteremo delle testimonianze inedite sul caso Epstein. E quindi credo che l’inchiesta di Report di domenica sarà impossibile che non lascerà delle tracce, ecco, delle ricadute”. Sigfrido Ranucci, parlando al sito Antimafia Duemila, preannuncia il contenuto di un servizio della sua trasmissione di inchiesta, che andrà in onda il 19 aprile su RaiTre e si occuperà dello scandalo del finanziere pedofilo che ha travolto le elite mondiali, al centro del numero di questo mese di Fq Millennium....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Melania Trump e l’ombra di Epstein: “testimonianza inedita” di Amanda Ungaro a Report. “La ex di Zampolli rivelerà cose molto imbarazzanti”

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Paolo Zampolli è una delle persone più vicine all’ amministrazione Trump, ma la sua ex fidanzata brasiliana, Amanda Ungaro, ha rivelato a Report le circostanze inedite tra lui, Jeffrey Epstein e Melania Trump. Domenica dalle 20.30 su Rai3 x.com