Melania ha un patto con Zampolli perché teme che lui parli | le rivelazioni di Amanda Ungaro a Report sull’ombra di Epstein Ma lui smentisce

Durante un servizio televisivo, una testimone ha dichiarato che Melania Trump avrebbe stretto un accordo con Paolo Zampolli per tutelarsi da eventuali rivelazioni sulla sua vita precedente a New York. La donna ha affermato che questa alleanza sarebbe nata dalla paura che Zampolli potesse parlare di dettagli compromettenti. Tuttavia, Zampolli ha successivamente smentito queste affermazioni, negando ogni accordo o rischio di divulgazione di informazioni.

Melania Trump sarebbe legata a Paolo Zampolli da un accordo di protezione per evitare che emergano verità scomode sul suo passato a New York. È questa la tesi di Amanda Ungaro, ex modella brasiliana e per due decenni compagna dell’imprenditore italiano, intervistata da Sacha Biazzo per la puntata di Report in onda domenica 19 su Rai 3. Secondo Ungaro, il ruolo di Zampolli nella vita dei Trump sarebbe molto diverso da quello ufficiale. «Lui non è vicino a Trump, è vicino a Melania. Chiaro? I l suo rapporto con Trump passa attraverso Melania », spiega l’ex modella, sposata e divorziata con Paolo Zampolli e poi deportata dall’Ice fuori dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Open.online

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