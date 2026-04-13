Perché Melania Trump ha fatto il video su Epstein | le minacce di Amanda Ungaro e il link con Zampolli

Nelle ultime ore si è diffusa una clip in cui la first lady si difende da eventuali accuse legate a Epstein, collegandosi a un episodio che coinvolge Amanda Ungaro. Il video sembra essere stato realizzato in risposta a minacce ricevute dalla stessa Ungaro, e si ipotizza ci siano legami con un certo Zampolli. La vicenda riguarda questioni legate a rapporti e minacce, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Il video di Melania Trump in cui la first lady si discolpa preventivamente nel caso Epstein è collegato ad Amanda Ungaro. Ovvero all’ex modella brasiliana sposata e divorziata con Paolo Zampolli e poi deportata dall’Ice fuori dagli Stati Uniti. Ungaro è andata all’attacco su X. Minacciando lei e il presidente: «Non ho paura di voi. Siete voi a doverne avere di me. So chi siete e cosa avete fatto. Andrò fino in fondo: abbatterò il vostro sistema corrotto, fosse l’ultima cosa che faccio al mondo». Amanda Ungaro, Paolo Zampolli e Jeffrey Epstein. Il nome di Zampolli compare latamente negli Epstein Files. Mentre lui si è vantato di aver scoperto Melania Knauss e averla presentata a Donald.🔗 Leggi su Open.online

“Melania, so chi sei tu e chi è tuo marito”: le minacce di Amanda Ungaro, ex di Paolo Zampolli, sugli Epstein Files“Farò crollare il tuo sistema corrotto, anche se dovesse essere l’ultima cosa che faccio nella mia vita.

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