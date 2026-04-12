Un'ex di un noto imprenditore ha rivolto minacce pubbliche, affermando di conoscere l'identità di una donna e di suo marito. Nelle dichiarazioni, ha promesso di smascherare un presunto sistema corrotto, minacciando di portare avanti azioni drastiche. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, con dichiarazioni che sembrano voler svelare dettagli nascosti. La persona coinvolta ha anche rilasciato una frase minacciosa riguardo al suo impegno personale nel portare avanti questa battaglia.

“Farò crollare il tuo sistema corrotto, anche se dovesse essere l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Andrò fino in fondo, non ho paura. Forse dovresti avere paura di quello che so. di chi sei, e di chi è tuo marito”. Il messaggio, pubblicato su Twitter nelle prime ore di giovedì, viene da un account X attribuito a Amanda Ungaro, ex compagna di Paolo Zampolli, già agente di modelle e oggi inviato speciale degli Stati Uniti grazie a DonaldTrump, a cui è molto vicino. Il riferimento è alle dichiarazioni che la first lady Melania Trump ha rilasciato alla Casa Bianca in relazione e un suo presunto coinvolgimento sul caso Epstein. Melania ha dichiarato di non essere una vittima del finanziere pedofilo, morto in carcere nel 2019, e ha chiesto che sia fatta piena chiarezza sullo scandalo, sentendo in primo luogo le vittime.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Melania, so chi sei tu e chi è tuo marito”: le minacce di Amanda Ungaro, ex di Paolo Zampolli, sugli Epstein Files

Chi è Paolo Zampolli, l’imprenditore negli Epstein Files nominato “inviato speciale in Italia” da TrumpPaolo Zampolli, 55 anni, meno di un anno fa è stato nominato da Trump "inviato speciale in Italia".

Fedez querelato Zampolli: ‘False dichiarazioni sugli Epstein files’5 milioni di euro è il prezzo delle parole pronunciate da Fedez nella puntata 49 di Pulp Podcast.