Durante i suoi impegni a Melbourne, la duchessa di Sussex ha indossato tre diversi outfit, tutti firmati da brand locali. Tra le occasioni, c’è anche la partecipazione prevista a una puntata di Masterchef Australia. I vestiti sono stati messi in vendita su una piattaforma online, e sono stati scelti per gli incontri pubblici e ufficiali. La presenza della duchessa ha attirato l’attenzione sulla moda australiana.

Se avessimo scommesso sul primo brand sfoderato da Meghan Markle in Australia, avremmo vinto dei soldi. La duchessa nel 2018 fece la sua prima apparizione australiana sfoggiando il tubino bianco smanicato etichettato Karen Gee, chiamato Blessed, che lasciava intravedere il pancino della futura mamma. Quello fu uno degli esempi più dirompenti del «Meghan effect»: il sito andò in tilt a causa delle richieste, rivelando a livello globale il nome del brand fino a quel momento conosciuto solo in Australia. Per la visita al Royal Children's Hospital di Melbourne prima e in un centro che supporta le donne che vivono in contesti di fragilità poi, Meghan ha puntato su un modello blu navy, sempre smanicato, lunghezza midi e con gonna svasata, illuminato da una doppia fila di bottoni dorati.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle in Australia, i suoi outfit sono di brand locali (e sono già in vendita su una piattaforma)

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