Il giovane tennista serbo Hamad Medjedovic sta ottenendo risultati significativi nel circuito Challenger, arrivando a vincere un torneo importante. La sua crescita rapida lo ha portato a concentrarsi con determinazione sulle qualificazioni degli Slam, segnando un passo avanti nel suo percorso professionale. Medjedovic sta attirando l’attenzione nel panorama tennistico di Belgrado, con l’obiettivo di affrontare le competizioni più prestigiose del circuito.

Il giovane talento serbo Hamad Medjedovic sta scrivendo una nuova pagina della storia del tennis di Belgrado, grazie a un percorso di crescita accelerato che lo ha portato a conquistare un trofeo Challenger e a puntare con decisione alle qualificazioni degli Slam. Il diciannovenne di Novi Pazar, che si allena presso il Novak Tennis Center, sta mostrando una progressione tecnica e fisica impressionante sotto la guida e l’osservazione costante di Novak Djokovic. La metamorfosi atletica e i traguardi nel ranking ATP. Dall’inizio del 2022, il percorso di Medjedovic è stato caratterizzato da una scalata vertiginosa nelle classifiche mondiali. Partendo da una posizione che lo vedeva lontano dai vertici, il giocatore è riuscito a guadagnare oltre 400 posizioni nel ranking ATP, raggiungendo la quota di numero 264.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medjedovic: la rivoluzione fisica che lo porta verso gli Slam

Notizie correlate

Salto con gli sci, Domen Prevc e la ‘Missione Monopolio del Volo’. Lo sloveno può chiudere lo Slam dei recordL’imminente weekend vedrà il salto con gli sci impegnato a Vikersund, in Norvegia, dove si disputerà la penultima tappa stagionale.

Leggi anche: Verso gli internazionali. Roma punta 400mila presenze, Binaghi: "Quinto Slam? Darò tutto»