Medio Oriente tensione alta | Teheran frena sui negoziati con Washington nodo Hormuz e accuse di spionaggio

Le tensioni tra Teheran e Washington continuano a crescere, con l’Iran che ha deciso di non avviare nuovi negoziati dopo il primo incontro tenutosi a Islamabad la settimana scorsa. La Repubblica islamica ha comunicato di aver preso tempo e di non aver dato il via libera a ulteriori colloqui, mentre le accuse di spionaggio e le tensioni sulla questione di Hormuz alimentano il clima di scontro nella regione del Medio Oriente.

Teheran prende tempo e alza il livello dello scontro con Washington. Secondo l’agenzia iraniana Tasnim, la Repubblica islamica non ha dato il via libera a un nuovo round di colloqui con gli Stati Uniti dopo il primo incontro tenutosi a Islamabad la scorsa settimana. Alla base dello stop, l’annuncio del presidente Donald Trump sul blocco marittimo statunitense e quelle che l’Iran definisce “richieste eccessive” avanzate durante i negoziati. Sul terreno, la tensione si concentra nello strategico Stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato il ritorno al “controllo stretto” dell’area da parte delle proprie forze armate, accusando gli Stati Uniti di violare gli impegni e di condurre operazioni assimilate a “pirateria”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Medio Oriente, tensione alta: Teheran frena sui negoziati con Washington, nodo Hormuz e accuse di spionaggio Notizie correlate Negoziati USA-Iran falliti nella notte: nessun accordo sul nucleare, tensione alta in Medio OrienteFalliti i negoziati USA-Iran nella notte a Islamabad: nessun accordo sul nucleare e tensione crescente in Medio Oriente con possibili ripercussioni... Leggi anche: Guerra di Medio Oriente, la giornata. "Khamenei sfigurato". Hormuz, sparito drone da 400 milioni. Islamabad, tensione ai negoziati Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente: tensione alta sullo Stretto di Hormuz; Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; Colloqui tra Usa e Iran ad alta tensione tra le provocazioni social di Trump e le navi Usa che forzano Hormuz; O la va o la spacca: in Pakistan negoziati ad alta tensione mentre il Medio Oriente resta in fiamme · LaC News24. Medio Oriente, tra guerra e diplomazia: tensione alta mentre si cercano spiragli di paceDopo 46 giorni di conflitto, la situazione in Medio Oriente resta estremamente tesa, con sviluppi militari e diplomatici che si intrecciano in un quadro sempre più complesso. Mentre i combattimenti pr ... online-news.it Grande spettacolo ad alta tensione. Ransomed è ora su MYmovies ONEIn streaming su MYmovies ONE è ora disponibile un blockbuster sudcoreano ad alta tensione: Ransomed. Siamo nel 1986. Durante la guerra civile tra cristiani e musulmani, un diplomatico sudcoreano viene ... mymovies.it Guerra Iran, acqua minerale più cara per crisi in Medio Oriente #guerrairan x.com L’Unione Europea si prepara a presentare un piano articolato, un pacchetto di misure, indicazioni e raccomandazioni, che mirano a fronteggiare i possibili rimbalzi negativi degli effetti legati alla crisi in Medio Oriente. E nelle bozze che circolano c’è un punto s - facebook.com facebook