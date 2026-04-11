Nella regione del Medio Oriente proseguono le operazioni militari tra le forze statunitensi, israeliane e iraniane. Durante la notte tra martedì e mercoledì, è stato firmato un accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco di due settimane, mentre gli attacchi israeliani al Libano continuano con l’obiettivo di eliminare Hezbollah. Nel frattempo, si segnala che un drone dal valore di 400 milioni di dollari è scomparso vicino allo Stretto di Hormuz, e si riferisce anche a tensioni nelle negoziazioni a Islamabad.

Prosegue la guerra in Medio Oriente mossa da Usa e Israele contro l'Iran. Nella notte tra martedì e mercoledì, Iran e Usa hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di due settimane, anche se gli attacchi di Israele al Libano non si ferman: l'obiettivo è "estirpare Hezbollah". Prosegue lo stallo allo stretto di Hormuz, che resta chiuso. Le delegazioni di Usa e Iran hanno raggiunto Islamabad, in Pakistan, dove si tengono i colloqui per il cessate il fuoco. Dialogo Iran-Usa, incontri senza precedenti dalla rivoluzione del 1979 I colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran in corso a Islamabad rappresentano il livello più alto di confronto tra Teheran e Washington dalla Rivoluzione islamica del 1979, come sottolineato da diversi media internazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra di Medio Oriente, la giornata. "Khamenei sfigurato". Hormuz, sparito drone da 400 milioni. Islamabad, tensione ai negoziati

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È il quarantaduesimo giorno della guerra in Medio Oriente e ne sono passati due dall’accordo sul cessate il fuoco. Cos’è successo stamattina: • Israele ha continuato ad attaccare il Libano: è l’aspetto che in questi giorni ha messo più a rischio la tenuta del ces - facebook.com facebook