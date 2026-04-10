Il Governo ha approvato alla Camera un nuovo pacchetto di misure inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che riguarda il settore sanitario. Queste norme consentiranno alle Aziende Sanitarie Locali di mantenere in servizio medici di famiglia, pediatri di libera scelta e guardie mediche fino al 72° anno di età. La decisione interessa quindi i professionisti sanitari operanti nelle strutture pubbliche.

Il Governo ha approvato alla Camera una serie di misure inserite nel pacchetto PNRR che permetteranno alle Aziende Sanitarie Locali di trattenere in servizio medici di famiglia, pediatri di libera scelta e guardie mediche fino al compimento del 72° anno di età. Questa disposizione, che resterà operativa fino al 31 dicembre 2027, mira a colmare le lacune assistenziali nei territori dove il ritiro dal servizio di numerosi professionisti mette a rischio la continuità delle cure di base. L’impatto sulla medicina di prossimità e la gestione dei vuoti assistenziali. La decisione di estendere la possibilità di rimanere in attività professionale per i medici convenzionati nasce da un’esigenza pragmatica di tutela della rete territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, medici e pediatri restano in servizio fino a 72 anni

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