Mediadue mercantili segnalano spari mentre tentavano di attraversare Hormuz

Due navi mercantili hanno segnalato di essere state colpite da colpi d'arma da fuoco mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz. Le informazioni sono state fornite da tre fonti del settore marittimo e della sicurezza navale, che hanno confermato l'evento senza specificare ulteriori dettagli. La notizia ha attirato l'attenzione sulla possibile escalation di tensioni nella regione, nota per la sua importanza strategica e commerciale.

Almeno due navi mercantili hanno dichiarato di essere state colpite da colpi d'arma da fuoco mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da tre fonti della sicurezza marittima e del settore navale a Reuters come riportato sul sito. L'impatto non è stato immediatamente chiaro. Oggi l' Iran ha annullato la breve riapertura dello Stretto di Hormuz, accusando gli Usa di non aver rispettato i propri obblighi previsti dall'accordo. Questo è avvenuto mentre diverse navi avevano iniziato a transitare attraverso la rotta marittima, in quello che sembrava un "primo grande movimento" di navi da inizio guerra. L'Ufficio britannico per le operazioni marittime (UK Maritime Trade Operations) segnala un incidente avvenuto vicino allo stretto a nord-est dell'Oman.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Media,due mercantili segnalano spari mentre tentavano di attraversare Hormuz Notizie correlate Due ladri d'auto colti sul fatto dai carabinieri mentre tentavano di partire "a spinta"I movimenti sospetti dei due pregiudicati, ora ai domiciliari, non sono sfuggiti ai carabinieri che sono subito intervenuti, recuperando l'utilitaria... Sorpresi mentre tentavano un furto in un garage condominiale di Rimini, 2 uomini arrestati dopo l'inseguimentoDue persone sono state arrestate per tentato furto pluriaggravato nella zona di Viserba, a Rimini, dopo essere state sorprese mentre cercavano di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Media,due mercantili segnalano spari mentre tentavano di attraversare Hormuz; Due mercantili battenti bandiera di San Marino, bloccati nel Golfo. Media,due mercantili segnalano spari mentre tentavano di attraversare HormuzAlmeno due navi mercantili hanno dichiarato di essere state colpite da colpi d'arma da fuoco mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da tre fonti della sicurezza ... ansa.it Iran: Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa. Segnalati spari su due mercantili - LIVEL'Iran riapre parte dello spazio aereo, ma restano i nodi sui porti. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato'. Teheran: 'Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà' ... ansa.it LIVE L’ANGELUS E L’ORA MEDIA - facebook.com facebook Due studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L'episodio, riferito da Il Gazzettino, è avvenuto in u x.com