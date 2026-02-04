Scott McTominay e il Napoli sono pronti a rinnovare il loro matrimonio. Il centrocampista scozzese, che ha il contratto in scadenza nel 2028, vuole restare in azzurro a lungo. Nei prossimi mesi, le parti lavoreranno per prolungare il suo accordo fino al 2030, mentre McTominay si impegna a dare il massimo per vincere con la maglia del Napoli. La sua volontà è chiara: restare e conquistare trofei.

C’è ancora un lato romantico nel calcio. E no, non è per tutti. Vale per giocatori speciali, che sanno emozionarsi, che sentono la responsabilità della maglia che indossano. E che amano legarsi a un luogo, diventarne simbolo. Scott McTominay prima di Napoli aveva giocato soltanto per il Manchester United, dalle giovanili alla prima squadra. E se fosse stato per lui, probabilmente non avrebbe mai cambiato. Poi però capita di non sentirsi più parte di un progetto, di aprire a nuove esperienze. Scott non voleva rimanere in Inghilterra per non tradire i Red Davils, e quando è sbarcato a Napoli è rimasto quasi sconvolto dall’entusiasmo con cui la città lo ha accolto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McTominay e Napoli, rinnovo d'amore: prove d'intesa fino al 2030

Approfondimenti su McTominay Napoli

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay.

Il Napoli si prepara a blindare Scott McTominay.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su McTominay Napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contratto; McTominay-Napoli, prove di rinnovo: fissato incontro con gli agenti – GdS; ? Napoli-McTominay, prove di rinnovo: aumento di stipendio al vaglio del club; McTominay intoccabile, il Napoli vuole blindarlo! Pronto il rinnovo fino al 2031.

McTominay, operazione rinnovo: ora guadagna tre milioni più bonus (e piace a tanti club)McTominay, la Gazzetta: il contratto scade nel 2028, il Napoli vorrebbe blindarlo fino al 2030. Ovviamente la concorrenza è agguerrita ... ilnapolista.it

Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contrattoIl mercato invernale appena chiuso vuol dire soltanto una cosa: già si pensa alla prossima finestra estiva. Sì, perché mentre il campionato e la stagione si concluderanno ... ilmattino.it

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay La società partenopea ha in programma di prolungare il contratto del centrocampista scozzese, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028 Nei prossimi mesi, si lavorerà sul prolungamento e l'eventuale adeguam - facebook.com facebook

TUTTO L'AMORE DI SCOTT MCTOMINAY PER NAPOLI E I SUOI TIFOSI "Mi hanno fatto subito sentire speciale, non lo dimenticherò mai" Queste le parole di McTominay ai canali ufficiali UEFA #SSCNapoli #McTominay #UEFA x.com