McTominay e Napoli rinnovo d' amore | prove d' intesa fino al 2030

Da gazzetta.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay e il Napoli sono pronti a rinnovare il loro matrimonio. Il centrocampista scozzese, che ha il contratto in scadenza nel 2028, vuole restare in azzurro a lungo. Nei prossimi mesi, le parti lavoreranno per prolungare il suo accordo fino al 2030, mentre McTominay si impegna a dare il massimo per vincere con la maglia del Napoli. La sua volontà è chiara: restare e conquistare trofei.

C’è ancora un lato romantico nel calcio. E no, non è per tutti. Vale per giocatori speciali, che sanno emozionarsi, che sentono la responsabilità della maglia che indossano. E che amano legarsi a un luogo, diventarne simbolo. Scott McTominay prima di Napoli aveva giocato soltanto per il Manchester United, dalle giovanili alla prima squadra. E se fosse stato per lui, probabilmente non avrebbe mai cambiato. Poi però capita di non sentirsi più parte di un progetto, di aprire a nuove esperienze. Scott non voleva rimanere in Inghilterra per non tradire i Red Davils, e quando è sbarcato a Napoli è rimasto quasi sconvolto dall’entusiasmo con cui la città lo ha accolto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

