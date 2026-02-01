Il Real Madrid si salva dai fischi con un rigore di Mbappé al 95esimo ma perde Bellingham che esce in lacrime

Il Real Madrid si salva dai fischi grazie a un rigore di Mbappé al 95esimo, ma perde Bellingham in lacrime. Dopo la pesante sconfitta contro il Benfica, che ha mandato i madridisti fuori dalla Champions, i Blancos hanno faticato a conquistare i tre punti contro il Rayo Vallecano. Solo negli ultimi istanti, con un penalty, sono riusciti a vincere la partita. Sul campo, Bellingham ha lasciato il terreno in lacrime, visibilmente scosso dalla sconfitta e dall’uscita dalla competizione europea

Dopo la sconfitta per 4-2 rimediata contro il Benfica nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions, con conseguente uscita dalle prime 8, il Real Madrid riesce a fatica, e con un rigore allo scadere dei 9 minuti di recupero, a piegare il Rayo Vallecano. La gioia è però guastata dall’infortunio occorso a Bellingham intorno all’ottavo minuto di gioco. I Blancos restano a un punto dal Barcellona, vittorioso ieri in casa dell’Elche. Real Madrid-Rayo Vallecano: cosa è successo. Si legge su Footmercato: Nonostante un avvio sostanzialmente favorevole al Real Madrid, i Blancos hanno rischiato grosso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico.

