Un corriere coinvolto nel traffico di droga ha deciso di coltivare direttamente marijuana e canapa. In un magazzino nella provincia di Bergamo, l'uomo ha allestito una serra per la coltivazione delle piante. La scoperta è avvenuta durante un'operazione delle forze dell'ordine. La serra, di dimensioni considerevoli, contava numerose piante pronte alla raccolta. L'indagine ha portato al sequestro di tutta l'area e della merce.

Il corriere della droga si era messo a coltivare lui stesso marijuana e canapa e aveva allestito una serra in un magazzino nella Bergamasca. L’altro pomeriggio la Squadra mobile di Monza ha arrestato 2 albanesi per produzione e detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di marijuana. Tutto parte da un’indagine condotta dalla Mobile di Bolzano con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia contro il traffico transnazionale di stupefacenti, che ha portato a un decreto di perquisizione nei confronti di un cittadino albanese 43enne domiciliato a Brugherio. L’uomo, nell’ambito di una attività che ha coinvolto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi serra di marijuana. Corriere si mette in proprio

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