Il capannone trasformato in una maxi serra di marijuana | 1.200 piante e 14 kg pronti per la vendita

Un capannone è stato scoperto come una grande serra di marijuana, con 1.200 piante coltivate illegalmente e 14 chili di droga pronti per essere venduti. La polizia ha trovato le piante in un’area di circa 500 metri quadrati, nascosta tra scaffali e materiali di riciclo.

Un'enorme piantagione di marijuana all'interno di un capannone, con 1.200 piante e 14 chili di sostanza già confezionata. I carabinieri della Compagnia di Milano hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due cittadini albanesi di 30 e 31 anni. Il blitz è avvenuto nella serata di venerdì 13 febbraio. I militari, a seguito di alcune segnalazioni e delle relative indagini, si sono recati nel Comune di Lodi Vecchio. Dopo una prima fase di monitoraggio i carabinieri hanno sorpreso i due uomini all'interno di un capannone adibito a piantagione indoor di marijuana.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Monreale, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo la scoperta di oltre cento piante di marijuana in una serra indoor all’interno della sua villa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.