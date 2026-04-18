Maxi-fotovoltaico Lo stop Primo ‘no’ dalla Regione

La Regione ha respinto temporaneamente il progetto di un grande impianto fotovoltaico previsto lungo la via del Brennero a San Giuliano Terme. La decisione arriva in seguito a una richiesta di sospensione da parte delle autorità locali, che hanno evidenziato alcune criticità legate alla realizzazione dell'impianto. Il progetto, che avrebbe coinvolto un'area di ampie dimensioni, è stato quindi fermato in questa fase preliminare.

Stop, per ora, al maxi-impianto fotovoltaico lungo la via del Brennero, a San Giuliano Terme. La Regione Toscana ha espresso parere negativo sulla Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), sospendendo l’iter del progetto proposto dal colosso cinese Trina Solar Iulia per la realizzazione del parco da circa 15 ettari. A darne notizia è il sindaco Matteo Cecchelli, che richiama il decreto regionale di martedì scorso. Il progetto prevede circa 14mila moduli su una superficie di 128.600 metri quadrati, per una potenza pari al fabbisogno annuo di circa 5 mila famiglie. Il Comune si era opposto fin dall’inizio, negando il permesso per ragioni ambientali e paesaggistiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi-fotovoltaico Lo stop. Primo ‘no’ dalla Regione Notizie correlate Leggi anche: Parco eolico, arriva lo stop dalla Regione Leggi anche: Mondello, dalla Regione arriva lo stop definitivo alla concessione demaniale all'Italo Belga Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maxi-fotovoltaico Lo stop. Primo ‘no’ dalla Regione; Stop al maxi-impianto fotovoltaico sulla Via del Brennero: Vinca bocciata dalla Regione Toscana; No ai tre maxi impianti agrivoltaici. Sfilata coi trattori e raccolta firme. Maxi-fotovoltaico Lo stop. Primo ‘no’ dalla RegioneSospeso l’iter autorizzativo al progetto del colosso cinese Trina Solar Iunia per il parere negativo espresso sulla valutazione di incidenza ambientale. lanazione.it Mega impianti fotovoltaici: arriva lo stopUna svolta clamorosa segna la parola fine, almeno per ora, al contestato progetto per i maxi impianti fotovoltaici Sassoferrato 1 e Sassoferrato 2 nella frazione di Monterosso Stazione. Il Comitato ... ilrestodelcarlino.it Scoprite quanto durerà L'Odissea, attesissimo primo film fantasy scritto e diretto dal regista Christopher Nolan. https://cinema.everyeye.it/notizie/odissea-svelata-durata-film-christopher-nolan-deludera-872381.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceb - facebook.com facebook Per realizzare davvero la Pace bisogna avere buona volontà: un primo passo è non bruciare le bandiere. Gib Shanley nel 1979 bruciò la bandiera dell' #Iran in risposta alle bandiere americane bruciate nella presa degli ostaggi dell'ambasciata USA a Tehra x.com