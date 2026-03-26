parco eolico arriva lo stop dalla regione

La Regione ha espresso un parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un grande impianto eolico situato tra Gagliole e San Severino. La decisione arriva in seguito alle valutazioni svolte durante l’istruttoria e ai confronti con il territorio, portando di fatto alla sospensione del progetto. L'intervento, quindi, non potrà proseguire fino a eventuali modifiche o nuove valutazioni.

Arriva lo stop al progetto del maxi impianto eolico tra Gagliole e San Severino. La Regione ha infatti espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, accogliendo i rilievi emersi dall’istruttoria e dal confronto con il territorio. Il progetto, promosso dalla Wind Energy Gagliole, prevedeva nove aerogeneratori alti circa 180 metri per una potenza complessiva di 29,7 megawatt, in un’area già interessata da altre proposte analoghe. Un impatto rilevante, che aveva sollevato subito preoccupazioni tra cittadini, amministrazioni e associazioni. Nel documento, la Regione prende atto dei pareri contrari degli enti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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