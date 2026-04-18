Durante un evento a Amsterdam organizzato da Viaplay, il pilota di Formula 1 ha espresso nuovamente critiche verso lo sport, affermando che ci sono problemi alla base della categoria. Le sue dichiarazioni sono state fatte davanti a un pubblico di appassionati e sono state riportate dai media. Verstappen ha parlato di questioni che riguardano il funzionamento del campionato e le dinamiche che lo regolano.

Max Verstappen torna a far sentire la sua voce, e lo fa da un palcoscenico insolito: il Theater Amsterdam, durante un evento organizzato da Viaplay. Il quattro volte campione del mondo ha toccato diversi temi caldi, offrendo uno sguardo diretto — e tutt’altro che accomodante — sul presente e sul futuro della F1. Tra i passaggi più significativi, anche il lato umano legato all’addio del suo storico ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, pronto a lasciare la Red Bull Racing per approdare alla McLaren. Verstappen ha raccontato così quel momento: “ Mi ha spiegato che tipo di offerta aveva ricevuto. Gli ho detto: saresti sciocco a non accettare. Insieme abbiamo già ottenuto tutto quello che potevamo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen attacca ancora la F1: “C’è qualcosa di sbagliato alla base”

Why Max Verstappen hates F1 2026 already

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