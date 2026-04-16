Max Verstappen non ha partecipato alla première del film dedicato alla Formula 1 e ha spiegato di non aver ancora visto il film per motivi legati ai suoi impegni. La sua assenza è stata notata tra gli ospiti, e lui stesso ha chiarito che, nonostante l'interesse, non ha ancora trovato il tempo di guardarlo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle sue ragioni o ai piani futuri per la visione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Formula 1 ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo nel 2025, con il film sull’F1 che è diventato uno dei blockbuster estivi più attesi. Tra i protagonisti della pellicola c’era Max Verstappen, che, nonostante l’invito alla premiere, ha deciso di non partecipare per motivi che solo lui potrebbe considerare appropriati. Durante una recente diretta streaming con la sua squadra GT3, Max Verstappen è stato interrogato riguardo alla visione del film F1. Rispondendo immediatamente, ha confessato di non averlo ancora visto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Max Verstappen svela il motivo unico per cui non ha ancora visto il film F1.

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