F1 Max Verstappen sempre più vicino alla 24h del Nurburgring Cambia la gara del NLS2

Max Verstappen si prepara a partecipare alla seconda prova del Nürburgring Endurance Series (NLS2), un passaggio fondamentale per qualificarsi alla 24 Ore del Nürburgring in programma a metà maggio. Questa occasione rappresenta un passo importante nel percorso del pilota, che potrà mettere alla prova le proprie capacità in vista dell’impegno endurance. La partecipazione alla gara del Nürburgring si inserisce nel percorso di Verstappen verso la prestigiosa competizione di durata.

Max Verstappen avrà la chance di correre la seconda prova del NLS (Nürburgring Endurance Series), requisito indispensabile per il 28enne al fine di gareggiare nella prossima 24 Ore in programma a metà maggio. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare di sette giorni la seconda prova stagionale, da sabato 28 al 21 marzo. La corsa da quattro ore non sarà quindi più in concomitanza con il GP del Giappone di F1 di Suzuka, la prova del campionato tedesco solo sette giorni dopo il GP della Cina in programma a Shanghai. Una Mercedes AMG GT3 EVO attende il quattro volte campione del mondo, il cambio di almeno una delle prove del NLS 2026 è stato richiesto direttamente dal brand tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

