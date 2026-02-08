Matera in festa | Raffaello Digilio 10 anni vola alla finale di The Voice Kids 2026

Raffaello Digilio, un bambino di soli dieci anni di Matera, ha raggiunto la finale di “The Voice Kids 2026”. Il giovane cantante ha sorpreso tutti con la sua voce e ora si prepara alla sfida decisiva. La sua città lo segue con orgoglio, sperando in un risultato che possa portare ancora più in alto il nome di Matera.

Raffaello Digilio, un ragazzino di Matera di soli dieci anni, si è distinto nella quarta edizione di “The Voice Kids”, conquistando un posto nella finale del talent show di Rai 1. L’avventura del giovane cantante, iniziata con una performance che ha catturato l’attenzione dei coach, prosegue verso la puntata conclusiva, in cui si sfideranno le voci più promettenti del panorama musicale giovanile italiano. La sua ascesa nel programma, condotto da Antonella Clerici, rappresenta un momento di orgoglio non solo per la sua famiglia e la sua scuola di canto, ma per l’intera comunità lucana, che ha visto in lui un talento emergente capace di farsi valere a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Matera Festa The Voice Kids, Maria Rosaria vola in finale Maria Rosaria Rondina, la dodicenne di Benevento, si prepara a vivere la finalissima di The Voice Kids. VIDEO| The Voice Kids, Superpass a sorpresa di Loredana Bertè: la bravissima Emma vola in finale Emma Baggetta, giovane cantante di Reggio Calabria, ha conquistato i giudici di The Voice Kids interpretando “E poi” di Giorgia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. TV. ORGOGLIO MATERANO! DERBY STASERA AL TALENT THE VOICE KIDS. RAFFAELLO DIGILIO E MICHELA SALLUCE ENTRAMBI NEL TEAM CLEMENTINO E ROCCO HUNT. DEI 10 COMPONENTI SOLO 4 ANDRANNO IN FINALE. IN BOCCA AL LUP facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.