Il sindaco di Benevento ha partecipato al meeting intitolato “Verso il Centro”, sottolineando che il ruolo decisivo nel campo largo spetta al centro politico e che le primarie non sono considerate utili. Durante l’incontro, sono state discusse le questioni di salari, casa e sanità come priorità da affrontare. Nessuna menzione è stata fatta riguardo a eventuali decisioni su alleanze o candidati specifici.

“Il centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste”. Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, intervenendo a Napoli al Ramada nel corso del meeting “Verso il Centro”, organizzato dall’associazione Liberi per l’Italia.Secondo Mastella, il centro “attende solo di essere riconfigurato” e deve “riattivare un’offerta politica per chi è andato verso le estreme”, puntando a un dialogo capace di intercettare anche il ceto medio e gli elettori in fuga verso l’astensione. Mastella ha poi indicato tre assi programmatici su cui costruire il rilancio del centro: salari, casa e sanità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella: “Il centro decisivo nel campo largo. Le primarie? Inutile zuffa”

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