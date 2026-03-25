Zuffa sulle primarie Conte mugugna la Salis tira il freno E rispunta Ruffini

Nelle ultime ore si sono registrate tensioni tra i candidati alle primarie del centrosinistra, con il leader che ha espresso disappunto e un’altra figura che ha chiesto di rallentare i tempi. Solo una candidata spera di ottenere l’investitura ufficiale, anche se il suo consenso tra i sostenitori non appare unanime. Nel frattempo, un altro esponente è tornato a farsi avanti, suscitando ulteriori discussioni sulla corsa alle elezioni.

Smaltita la sbornia per la vittoria del No, per il centrosinistra arriva il momento di pagare il conto: la missione (quasi) impossibile è far capire a Elly Schlein e ai suoi fedelissimi che proporre la segretaria come leader della coalizione alle prossime elezioni vorrebbe dire regalare la vittoria a Giorgia Meloni, che non a caso ieri ha fatto depositare immediatamente la proposta della nuova legge elettorale per obbligare gli avversari a indicare il nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Niente di personale: Elly non convince una buona parte del suo stesso partito e l’elettorato degli alleati; identico discorso vale per Giuseppe... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zuffa sulle primarie Conte mugugna, la Salis tira il freno E rispunta Ruffini Articoli correlati Cina: "Accordo su E-car". Ma Bruxelles tira il frenoProve di dialogo, tra annunci a effetto (Pechino) e smentite (Bruxelles), in tema di esportazioni di auto elettriche dalla Cina attualmente... Nuove strisce blu “senza alcun confronto politico”: la commissione Attività Economiche tira il freno a manoNon ci sta ad un’altra sventagliata di strisce blu la commissione presieduta dal socialista Mino Di Chiara. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zuffa sulle primarie Conte mugugna la... Conte sfratta Meloni e sfida Schlein alle primarie: i sondaggi gelano la segretaria del PdIl leader del M5s vuole tornare a Palazzo Chigi e accelera sulla consultazione per scegliere il candidato: Oggi c'è tanta voglia di partecipare. Anche per Giuseppe Sala le primarie sono ineludibili: ... today.it Conte in pressing sul Pd: primarie Campo Largo aperte | Schlein apre, Manfredi si sfila: scenari a sinistraConte lancia pressing al Campo Largo per convocare primarie di coalizione aperte a tutti: le reazioni da Schlein a Salis, i giochi apertissimi ... ilsussidiario.net