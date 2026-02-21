Asse con il PD? Mastella è determinato | Campo largo o è suicidio politico

Mastella ha dichiarato che un asse con il PD è indispensabile per evitare un fallimento politico. La causa risiede nella crescente difficoltà di trovare alleanze solide e durature nel quadro attuale. Il leader ha sottolineato che senza un fronte compatto, il rischio di perdere consensi aumenta notevolmente. La proposta di un campo largo coinvolge anche altri partiti, ma ancora non si sono definiti dettagli concreti. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione.

Tempo di lettura: 2 minuti La politica, a volte, somiglia più a un matrimonio che a una partita a scacchi. O ci credi davvero, oppure alla prima tempesta salta tutto. Clemente Mastella sceglie proprio questa metafora per rispondere a Piero De Luca e, di fatto, accoglie con favore l'apertura del Partito Democratico verso il campo largo. "Matrimoni fatti per interesse o sotto dettatura dei parenti e degli amici sono matrimoni che durano poco", avverte il sindaco di Benevento. Poi l'auspicio: "Io spero che questo sia un matrimonio convinto che possa durare nel tempo, anche nell'interesse reciproco".