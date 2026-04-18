Venerdì 17 aprile 2026 si è tenuta nell’auditorium della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Massafra la cerimonia di premiazione del concorso artistico “StramassafrArte 2.0”. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani artisti che hanno presentato le proprie opere, con alcuni di loro premiati nel corso dell’evento. La serata è stata dedicata alla celebrazione dei talenti emergenti nel settore artistico locale.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta venerdì 17 aprile 2026, nell’auditorium della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Massafra, la cerimonia di premiazione del concorso artistico “StramassafrArte 2.0”, evento che ha aperto ufficialmente il calendario della “StraMassafra 2.0”. L’iniziativa, promossa dall’associazione sportiva Team Nuova Podistica Massafra in collaborazione con la galleria Segmenti d’arte e sostenuta da istituzioni regionali e locali, ha coinvolto studenti di ogni ordine e grado con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio e avvicinare le giovani generazioni alla figura dell’artista Nicola Andreace.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, premiati i giovani artisti di “StramassafrArte 2.0” nel segno di Nicola Andreace

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