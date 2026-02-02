Stefania Nardini e Fabio Stassi premiati per l’impegno civile e culturale nel segno del cambiamento sociale

La cerimonia si è svolta a Rocchetta Sant’Antonio il 31 gennaio, dove Stefania Nardini e Fabio Stassi hanno ricevuto il premio per il loro impegno civile e culturale. Entrambi si sono distinti nel promuovere il cambiamento sociale attraverso le loro azioni e il loro lavoro. La 15esima edizione del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia ha riconosciuto i loro sforzi, celebrando figure che lottano per migliorare la società.

Stefania Nardini e Fabio Stassi sono stati premiati nella 15esima edizione del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia, evento celebrato a Rocchetta Sant’Antonio il 31 gennaio 2026. La cerimonia si è svolta nella sala conferenze del Centro Polifunzionale, gremita di pubblico e ospiti, in un’atmosfera carica di significato per chi ha seguito da anni l’impegno del premio nel valorizzare la letteratura come strumento di riflessione sociale. Nardini, giornalista e scrittrice romana nata nel 1959, ha ottenuto il riconoscimento nella sezione Narrativa con *L’ultimo treno da Kiev*, un romanzo che affronta con intensità e sincerità il dramma del conflitto ucraino, offrendo una prospettiva umana su un evento che ha scosso l’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stefania Nardini e Fabio Stassi premiati per l’impegno civile e culturale nel segno del cambiamento sociale Approfondimenti su Stefania Nardini Fabio Stassi Premio Di Lascia, vince l’impegno con Stefania Nardini e Fabio Stassi Questa mattina sono stati annunciati i vincitori della 15esima edizione del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia. La paura dell’Intelligenza Artificiale e la crisi culturale del sistema educativo italiano: una riflessione pedagogica e sociale nell’era del cambiamento tecnologico Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Stefania Ricci & Mic Mac - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.