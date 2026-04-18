Massa in migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni | cantano Vasco Rossi

A Massa si sono svolti i funerali di Giacomo Bongiorni, con la partecipazione di migliaia di persone. Durante l’uscita del feretro, gli amici presenti hanno intonato insieme la canzone

All’uscita del feretro di Giacomo Bongiorni, gli amici in lacrime cantano la canzone "Stupendo" di Vasco Rossi, la sua preferita. Poi un lungo applauso lo accompagna al carro funebre. La disperazione, i volti segnati dal dolore, i cittadini di Massa si sono stretti attorno alla famiglia di Giacomo. Il Duomo gremito, la folla davanti al sagrato. Migliaia di persone hanno partecipato all’ultimo saluto del 47enne vittima della furia cieca del branco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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