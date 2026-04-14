A Massa, circa 3.000 persone si sono radunate in piazza Garibaldi per una fiaccolata organizzata in ricordo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni deceduto dopo essere stato aggredito da alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica. Alle 21, la manifestazione è iniziata con il corteo che ha attraversato le strade centrali della città, raccogliendo partecipanti di diverse età.

Circa 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un’ aggressione ad opera di alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica. La processione, silenziosa, ha attraversato le strade della città fino ad arrivare a piazza Palma, dove si è consumata la tragedia. “ La popolazione ha reagito con solidarietà e vicinanza, una comunità che si stringe nel dolore e nella riflessione. Da qui cerchiamo di ripartire per costruire un futuro per la nostra comunità “, ha affermato il sindaco Francesco Persiani, che ha preso parte al corteo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Massa, migliaia in piazza per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni

Massa, fiaccolata per Giacomo Bongiorni: migliaia in corteo

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