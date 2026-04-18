Massa il funerale di Giacomo Bongiorni La straziante lettera della zia

A Massa si è svolto il funerale di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni assassinato la sera dell’11 aprile in piazza Palma. La cerimonia si è tenuta nel duomo della città, alla presenza di familiari e amici. La zia di Bongiorni ha consegnato una lettera che descrive il dolore e la perdita causata dall’evento. La salma è stata poi trasportata via dopo la funzione religiosa.

In duomo a Massa il funerale di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso la sera dell'11 aprile in piazza Palma. La lettura della struggente lettera scritta dalla zia della vittima, Antonia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massa, il funerale di Giacomo Bongiorni. La straziante lettera della zia Notizie correlate Leggi anche: La versione alternativa della morte di Giacomo Bongiorni a Massa: la testata e i video senza bottiglie Massa, migliaia in piazza per la fiaccolata in memoria di Giacomo BongiorniCirca 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sabato 18 aprile i funerali nel Duomo: sindaco proclama lutto cittadino; Bongiorni doveva farsi i fatti suoi, sarebbe ancora vivo. Parla il padre di uno dei ragazzi del branco di Massa; L’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni: sabato il funerale in Duomo e lutto cittadino; Giani: Sarò presente al funerale di Giacomo Bongiorni, una vicenda che ci ha lasciato sconvolti. Il video dei funerali di Giacomo Bongiorni a Massa, bara accolta da un lungo applausoGrande partecipazione oggi a Massa (Massa Carrara) ai funerali di Giacomo Bongiorni. La città, dopo le migliaia di persone presenti alla fiaccolata in ricordo del 47enne, ha partecipato anche il giorn ... blitzquotidiano.it «Giacomo ha fatto la cosa giusta». Il vescovo di Massa al funerale di Bongiorni chiede alla città di rimanere unita: non è il momento dell'odioLe parole di monsignor Vaccari durante la cerimonia: «Don lasciamoci distruggere dall'odio, non cediamo alla logica dello scontro, non dividiamo la città in fazioni» ... corrierefiorentino.corriere.it Grande commozione ai funerali del 47enne, Giacomo Bongiorni, morto a seguito di un’aggressione da parte di alcuni ragazzi per un rimprovero fatto dall’uomo. La funzione funebre è stata celebrata dal vescovo Mario Vaccari presso Il Duomo di Massa Carrar - facebook.com facebook In migliaia a Massa per il funerale di Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni x.com