La versione alternativa della morte di Giacomo Bongiorni a Massa | la testata e i video senza bottiglie

A Massa si sta approfondendo una versione diversa rispetto alla ricostruzione ufficiale sulla morte di Giacomo Bongiorni. Secondo alcune fonti, il giovane sarebbe stato colpito con calci e pugni da un gruppo di cinque persone, tra cui tre minorenni. Sono stati diffusi nuovi video e immagini che mostrano una versione senza bottiglie coinvolte nel fatto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

C’è una versione alternativa della morte di Giacomo Bongiorni. Ucciso a calci e pugni da cinque giovani di cui tre minorenni. Ma dopo le parole del padre di uno di loro su una presunta aggressione subita prima dell’attacco a Bongiorni, ora si fanno sentire gli avvocati difensori. Bongiorni è morto dopo aver ricevuto due pugni in faccia e un calcio in testa mentre era già a terra. Ma su quello che è successo prima le versioni sono contrapposte. Omicidio di Giacomo Bongiorni, le versioni dei ragazzi. Secondo i ragazzi, scrive oggi La Stampa, c’è stata una rissa prima: «Siamo stati aggrediti e abbiamo reagito». Quella del testimone chiave, Gabriele Tognocchi, il cognato della vittima, con il naso rotto e la gamba spezzata, è diametralmente opposta: «Abbiamo chiesto ai ragazzi di piantarla.🔗 Leggi su Open.online

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Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.