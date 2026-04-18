A Massa si sono svolti i funerali di Bongiorni, con la chiesa riempita di fiori bianchi e presenti numerosi sostenitori vestiti con maglie della Fiorentina. La cerimonia si è aperta con applausi mentre la salma veniva portata all’interno del luogo di culto. La comunità si è riunita per dare l’ultimo saluto alla persona scomparsa.

Fiori bianchi, applausi e maglie della Fiorentina: questo è stato l’ingresso della salma nella chiesa di Massa. Il vescovo nell’omelia ha ricordato alla comunità di non lasciarsi “distruggere dall’odio” In occasione di funerali di Giacomo Bongiorni,il padre 47enne morto dopo una rissa a Massa, la comunità ha dimostrato ancora una volta cordoglio. È difronte a queste tragedie che l’umanità e l’empatia si mostrano più che mai. Oggi,i cittadini di Massa si sono radunati davanti al Duomo della città, per dire addio al 47enne. La salma ha fatto il suo ingresso nella chiesa verso le 14:30, ad accompagnarla gli applausi delle persone che si sono riunite intorno alla chiesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Massa, i funerali di Bongiorni: il dolore della comunità

Notizie correlate

Massa, aggredito e ucciso in piazza: resta in carcere il 17enne. Sabato 18 lutto cittadino per i funerali di BongiorniMASSA – Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha convalidato il fermo del minorenne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, a seguito della...

Celebrati i funerali Adamo Massa, il ladro ucciso nella villetta di Lonate Pozzolo. La rabbia della comunità sintiLonate Pozzolo (Varese), 24 gennaio 2026 – Si sono svolti questa mattina a Nichelino, nel Torinese, in forma privata e con la partecipazione di circa...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Massa, omicidio Bongiorni: oggi i funerali e lutto cittadino; Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sabato 18 aprile i funerali nel Duomo: sindaco proclama lutto cittadino; Massa si prepara al funerale di Giacomo. Le disposizioni per il lutto cittadino, il desiderio di riserbo della famiglia; Massa, i funerali di Giacomo Bongiorni.

A Massa i funerali di Bongiorni, il vescovo: Giacomo ha fatto la cosa giustaA Massa oggi si celebrano i funerali di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anni, con lutto cittadino proclamato dal Comune. Le esequie sono previste alle 15 al Duomo ... tg24.sky.it

Massa, aggredito e ucciso in piazza: in migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni, Il vescovo: Ha fatto la cosa giustaC'erano migliaia di persone oggi, 18 aprile 2026, a Massa nella Cattedrale di San Pietro Apostolo e San Francesco d'Assisi per i funerali del 47enne Giacomo Bongiorni, l'uomo rimasto ucciso al termine ... firenzepost.it

Matteo Salvini ha iniziato il comizio in piazza Duomo per l’evento dei Patrioti europei ricordando Giacomo Bongiorni, l’uomo che è morto a Massa dopo una lite con due ragazzi in cui è stato picchiato. “Tra i tanti sindaci presenti che voglio ringraziare e ammini - facebook.com facebook

In migliaia a Massa per il funerale di Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni x.com