Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato e rimane in custodia nel carcere minorile dopo essere stato accusato di aver aggredito e ucciso un uomo in piazza a Massa. L’episodio è avvenuto sabato scorso e ha portato a una giornata di lutto cittadino con i funerali della vittima. Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha convalidato il fermo del minorenne coinvolto nel caso.

MASSA – Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha convalidato il fermo del minorenne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, a seguito della quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti. Il 47enne è stato ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 in piazza Palma a Massa, dopo un’aggressione. Il 17enne, indicato anche come promessa della boxe toscana, accusato di aver sferrato il colpo fatale a Bongiorni, si trovava in un centro di prima accoglienza proprio a Genova. La difesa del ragazzo aveva chiesto la concessione degli arresti domiciliari, ma il giudice ha respinto la richiesta ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: resta in carcere il 17enne. Sabato 18 lutto cittadino per i funerali di Bongiorni

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