Si sono svolti oggi a Nichelino i funerali di Adamo Massa, il 37enne di origini sinti ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo. La cerimonia, privata, ha visto la partecipazione di circa mille persone. L'evento ha suscitato reazioni nella comunità locale e tra i sinti, evidenziando le tensioni legate all’incidente.

Lonate Pozzolo (Varese), 24 gennaio 2026 – Si sono svolti questa mattina a Nichelino, nel Torinese, in forma privata e con la partecipazione di circa un migliaio di persone, i funerali di Adamo Massa, il 37enne di origine sinti ucciso l'11 gennaio scorso durante una rapina in una villetta a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Polemica sui funerali in forma stretta. Le esequie si tengono in forma non pubblica - come disposto dal questore di Torino, Massimo Gambino - per ragioni di ordine e sicurezza. Erano previsti arrivi di sinti da tutta Italia. La decisione ha sollevato polemiche anche da parte dell' Aizo, l'associazione italiana Rom e Sinti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Celebrati i funerali Adamo Massa, il ladro ucciso nella villetta di Lonate Pozzolo. La rabbia della comunità sinti

Ladro ucciso, il campanello poi il botto: ecco cosa è successo nella villetta di Lonate PozzoloNella villetta di Lonate Pozzolo, un tentativo di rapina si è concluso con la morte di Adamo Massa, 37 anni, di origini sinti e residente a Torino.

Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo da una sola coltellata, autopsia può confermare la legittima difesaAdamo Massa è stato ucciso a Lonate Pozzolo dopo essere stato ferito da una coltellata dal proprietario della casa in cui era entrato durante una rapina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Celebrati i funerali Adamo Massa, il ladro ucciso nella villetta di Lonate Pozzolo. La rabbia della comunità sintiLe esequie in forma privata a Nichelino, nel Torinese. Vietato il corteo secondo le tradizioni della comunità per ragioni di ordine e sicurezza ... ilgiorno.it

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»Le esequie secondo il questore si dovranno svolgere in modo privato L'articolo Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità» proviene da Open. msn.com

la Repubblica. . L’attrice americana Anne Hathaway è arrivata a Roma insieme al marito Adam Shulman per partecipare ai funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Profondamente legata allo stilista italian - facebook.com facebook