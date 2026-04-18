Una serie spagnola disponibile su Netflix racconta le vicende di quattro uomini di circa quarant’anni che affrontano questioni legate all’identità, alle relazioni e ai cambiamenti nelle dinamiche sociali. Attraverso le loro esperienze, il racconto si concentra sulla ricerca di un senso di mascolinità in un’epoca in cui le norme tradizionali vengono messe in discussione. La narrazione si sviluppa seguendo le sfide quotidiane di questi personaggi.

In Italia, abbiamo fatto appena in tempo ad applaudire la prima, ma, in Spagna, le stagioni di Machos Alfa - da noi riadattato in Maschi Veri - sono state quattro. Con una quinta disponibile su Netflix da venerdì 17 aprile. La serie tv, che ha saputo ribaltare gli assunti del politicamente corretto, ha voluto proseguire oltre quel che è stato fatto, tornando a interrogandosi sul significato che la mascolinità possa avere quest'oggi. Dapprima, è stato il patriarcato. Poi, nel corso delle quattro stagioni già viste, altri mostri, altre battaglie. Pedro, Luis, Raul e Santi, amici di sempre, sulla soglia degli -anta, sono stati costretti a misurarsi con una realtà duttile e mutevole.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Maschi Veri», la ricerca della mascolinità nell’era del politicamente corretto

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