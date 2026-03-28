Pingitore un docu-film e l’appaluso della Camera all’intellettuale del popolo che ha sbeffeggiato potere e politicamente corretto

È stato presentato un docu-film dedicato a Pingitore, figura simbolo di un'epoca in cui l'Italia si divertiva a criticare sé stessa senza restrizioni. La produzione analizza la vita e il percorso dell’intellettuale del popolo, noto per aver satirizzato potere e politicamente corretto attraverso il suo lavoro. La Camera ha anche approvato l’appalto relativo alla realizzazione del progetto.

Una vita da Pingitore, già il titolo dice tutto. Sì, perché c’è stata una stagione in cui l’Italia sapeva ancora ridere di se stessa senza l’astio e il diktat dispotico del politicamente corretto, specchiandosi in un varietà che era, allo stesso tempo, satira colta e pancia del Paese. E il regista di quell’affresco monumentale è Pier Francesco “Ninni” Pingitore, celebrato nelle scorse ore nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera con la proiezione del docu-film intitolato, appunto, Una vita da Pingitore, diretto da Mirko Alivernini. Un docu-film che, in una sorta dei carrellata tra memoria e presente, riporta le testimonianze di tanti amici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pingitore, un docu-film e l’appaluso della Camera all’intellettuale del popolo che ha sbeffeggiato potere e politicamente corretto Articoli correlati Leggi anche: Strage di clochard a New York: il sindaco Mamdani ne ha lasciati congelare 18 nel nome del “politicamente corretto” Ramadan in parrocchia? No, grazie. Lezione di dignità del parroco friulano ai buonisti che disintegra il “politicamente corretto”Basta sconti sull’identità: un parroco friulano, Don Fragiacomo, dice no al Ramadan in parrocchia e dà una lezione agli immancabili buonisti solerti...