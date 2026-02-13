felipe di spagna ha compiuto un tenero gesto verso letizia per evitare che la regina infrangesse il protocollo guarda il video su amicait

Felipe di Spagna ha dimostrato affetto verso Letizia per proteggerla dal rischio di infrangere il protocollo reale. Era un gesto spontaneo, che si è visto chiaramente in un video pubblicato su Amica.it. La scena mostra il re che si prende cura della regina, sottolineando il legame speciale tra i due. Da tempo si parla dei sentimenti che uniscono Felipe e Letizia, ma momenti come questo confermano la loro vicinanza e complicità.

Sui veri sentimenti che provano l’uno per l’altro re Felipe e la regina Letizia si è speculato moltissimo. C’è chi dice che i due siano molto innamorati e chi, invece, ritiene il loro un matrimonio solo di facciata. Che sia l’uno o l’altro caso, la coppia mostra in pubblico sempre una grande complicità. Nei sorrisi, negli sguardi e anche nei piccoli gesti, come dimostra quanto accaduto questa settimana durante un evento pubblico al Palazzo Reale di Madrid. Felipe, Letizia e quella complicità impossibile da nascondere. Mercoledì 11 febbraio, durante la cerimonia di consegna dei Premi Nazionali dello Sport presso il Palazzo Reale di El Pardo, re Felipe, 58 anni, ha rivolto un tenero gesto alla moglie, la regina Letizia, 53. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Felipe di Spagna ha compiuto un tenero gesto verso Letizia per evitare che la regina infrangesse il protocollo. Guarda il video su Amica.it

Approfondimenti su felipe spagna

Durante la 46ª edizione di Fitur, la principale fiera internazionale del turismo a Madrid, il re Felipe VI e la regina Letizia hanno visitato lo stand italiano presso il polo fieristico Ifema.

Dopo la tragica vicenda di Adamuz, che ha provocato più di 40 vittime e numerosi feriti, sono arrivati i gesti di solidarietà di diverse figure di rilievo.

Ultime notizie su felipe spagna

Argomenti discussi: Reali di Spagna a Roma, il Re Felipe accolto in Campidoglio: il sindaco Gualtieri gli dona la Lupa; Letizia e Felipe di Spagna, scandalo a corte. Arrestato per narcotraffico il cugino Francisco de Borbon; Letizia di Spagna, re Felipe non le regge l’ombrello: un errore di galateo?; Letizia di Spagna ritrova il rosso e invita già alla primavera.

Letizia di Spagna commette un errore imbarazzante e suo marito la riprende: il gesto con la manoLetizia di Spagna commette un errore: attimi di imbarazzo alla cerimonia. Interviene Re Felipe con la mano e la incenerisce con lo sguardo. dilei.it

Letizia di Spagna, re Felipe non le regge l’ombrello: un errore di galateo?Un particolare curioso emerso dalle ultime foto della coppia reale: cosa vorrebbe la regola e perche si puo derogare ... tgcom24.mediaset.it

#accadeoggi. L’8 febbraio 1968 il Re Felipe VI di Spagna viene battezzato al Palacio de la Zarzuela. Sua madrina la bisnonna, la Regina Vittoria Eugenia, tornata in terra spagnola per l’occasione dopo 37 anni dall’esilio #onthisday 1968, The Royal Chri - facebook.com facebook

SM iI Re Felipe VI di Spagna riceve in udienza presso il Palazzio de La Zarzuela l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della NATO, in occasione della sua visita in Spagna per assistere alla riunione di tale Comitato a Madrid. x.com