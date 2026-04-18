A Martina Franca, questa sera si è formata una lunga fila di persone in attesa di acquistare pacchi venduti a scatola chiusa. I pacchi, dal peso di circa otto chili ciascuno, contenevano lavande vaginali, e il prezzo di vendita era di ottanta euro. La vendita avveniva senza conoscere il contenuto e si trattava di pacchi non ritirati dai destinatari di un noto gruppo di distribuzione.

Lunga fila di persone per partecipare, stasera a Martina Franca, ad una vendita “misteriosa”. Meccanismo: pacchi non ritirati dai destinatari del servizio di un primario gruppo di distribuzione. Tanti pacchi, di vario peso, di vario colore, di vario prezzo. Si acquista senza sapere cosa ci sia dentro. Poi si può scartare il pacco. Possibilità di sorpresa, anche di trovare un acquisto prestigioso, come quello proprio all’inizio, di chi ha aperto la scatola e con pochi euro si è portato a casa un oggetto di valore. Al contrario c’è stato, ad esempio, un acquirente che, comprando un pacco pesante, sperando nel colpo grosso, ha aperto e ha trovato otto chili di lavande vaginali.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: vendita a scatola chiusa. Spesi ottanta euro, nel pacco otto chili di lavande vaginali Stasera lunga fila di compratori per le confezioni con sorpresa

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