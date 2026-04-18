A Martina Franca si è formata una lunga fila di persone questa sera per una vendita a scatola chiusa, dove i partecipanti hanno acquistato pacchi senza conoscere il contenuto. Sono stati spesi circa ottanta euro per ricevere un pacco contenente circa otto chili di lavande vaginali. La vendita si basa su un meccanismo di pacchi non ritirati di un noto gruppo di distribuzione, creando attesa tra i compratori.

Lunga fila di persone per partecipare, stasera a Martina Franca, ad una vendita “misteriosa”. Meccanismo: pacchi non ritirati di un primario gruppo di distribuzione. Tanti pacchi, di vario peso, di vario colore, di vario prezzo. Possibilità di sorpresa, anche di trovare un acquisto prestigioso, come quello proprio all’inizio, di chi ha aperto la scatola e con pochi euro si è portato a casa oggetti di valore. Al contrario c’è stato un acquirente che, comprando un pacco pesante, sperando nel colpo grosso, ha aperto e ha trovato otto chili di lavande vaginali. Verosimilmente otto confezioni da un litro, chissà. L’uomo ha pagato ottanta euro. L'articolo Martina Franca: vendita a scatola chiusa.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: vendita a scatola chiusa. Spesi ottanta euro, nel pacco otto chili di lavande vaginali Stasera lunga fila di compratori per i pacchi con sorpresa

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