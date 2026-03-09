La Ginecologa risponde Lavande vaginali sì o no?
Una ginecologa spiega se le lavande vaginali sono utili o dannose, affrontando anche le questioni legate alle frequenti pratiche di igiene intima. La dottoressa Monica Calcagni chiarisce se le lavande vaginali frequenti possano avere effetti negativi e risponde ai dubbi più comuni su mestruazioni e coppette durante il ciclo. La discussione si concentra sui fatti e sulle pratiche di igiene femminile.
È vero che le lavande vaginali frequenti fanno male? Mestruazioni e coppette: i 10 falsi miti sul ciclo X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. Nel mio lavoro mi occupo di tutto ciò che riguarda la salute ginecologica: dalla prevenzione alla contraccezione, dalla gravidanza all’assistenza al parto, fino all’ecografia ostetrica e ginecologica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Articoli correlati
La Ginecologa risponde. Si può usare la coppetta mestruale anche se non si ha partorito?Posso usare la coppetta mestruale anche se non ho mai partorito? Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la Dottoressa...
Leggi anche: La Ginecologa risponde. È vero che l’endometriosi si vede solo quando è grave?