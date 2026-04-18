Nella serata milanese, una delle coppie più note del panorama musicale italiano si è ritrovata sul palco per un duetto a sorpresa. L'evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno assistito a una collaborazione inaspettata tra due artisti noti per le loro carriere di successo. La performance ha coinvolto il pubblico, che ha reagito con entusiasmo alla presenza di entrambi sullo stesso palco.

Certi amori non finiscono, si reinventano. La città di Milano ha assistito questa sera al ritorno di una delle coppie più amate della musica italiana. Nel quartiere popolare di Barona, che ha celebrato la cultura hip hop in occasione del Marra Block Party, Marracash è tornato ad abbracciare Elodie, il suo ex grande amore. I due cantanti si sono esibiti assieme in uno dei brani più romantici del rapper, tra inaspettate tenerezze e prevedibili standing ovation. Il duetto a sorpresa sulla loro canzone d’amore. Sabato 18 aprile Marracash ha scelto di tornare a casa. Barona, il quartiere dove il rapper è nato e cresciuto, ha accolto il Marra Block Party, più di un concerto, una vera e propria festa di strada per celebrare l’hip hop.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Marracash di nuovo insieme, il duetto a sorpresa è un inno all’amore

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