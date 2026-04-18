Alla Barona scocca il Marra Day | un block party per settemila vicini

Oggi alla Barona si svolge il Marra Day, un evento di strada che ha portato circa settemila persone nel quartiere. L’evento, promosso con musica dal vivo e attività per i partecipanti, si svolge in un’area centrale della zona. L’arrivo di artisti e performer ha attirato un grande pubblico locale, che ha partecipato fino a sera. La manifestazione si è svolta senza particolari problemi e si è conclusa nel tardo pomeriggio.

Milano – Che giornata oggi alla Barona con Marracash & Friends. A poche ore dall’arrivo in radio del faccia a faccia con Madame nel singolo “Volevo capire”, l’uomo della Barona festeggia il suo quartiere con una maratona destinata a trasformare il quadrilatero delimitato da via De Nicola, via Di Rudini, via Voltri e via San Vigilio in una libera repubblica dell’urban. Si comincia alle 16.30 con i dj set di Chef P e 2P, seguiti, alle 17.30, dalle esibizioni di Bandits CrewBandits Dance Studio e R1Mka, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba; alle 18 tocca a Y.E.B., Mimmoflow ed Abby 6ix e alle 18.35 a Rame. Marra sarà in scena alle 19 e andrà avanti coi suoi ospiti fino alle 20.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Barona scocca il Marra Day: un block party per settemila (vicini) Notizie correlate Marra Block Party (sold out): cosa succederà in Barona per il maxi evento di MarracashMilano, 17 aprile 2026 – Sono andati esauriti in poche ore i biglietti per il Marra Block Party, in programma domani nel quartiere Barona, in Via... Leggi anche: Marracash torna nella “sua” Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: “Ci rivedremo al “Marra Block party“” Panoramica sull’argomento Marracash, alla Barona il Block Party: festa nel quartiere sempre al centro delle mie canzoniMarracash per la Barona, la Barona per tutti. O almeno per tutti quelli che sono riusciti a prendere uno dei biglietti messi a disposizione, con priorità d'acquisto per i residenti del Municipio 6, pe ... milano.repubblica.it Milano, Marracash tra i fan in fila alla «sua» Barona (dove ancora vive): «Il commando di viale Faenza e le amicizie criminali? Mai incitato a delinquere»«Eravamo in Santa Rita a far benza/Quando abbiam sentito gli spari in viale Faenza/Seguivamo gli atteggiamenti e le gesta/La strada di gente che già da tempo l’aveva persa» (Noi, 2021). Ci sono storie ... milano.corriere.it