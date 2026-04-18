Alla Barona scocca il Marra Day | un block party per settemila vicini

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alla Barona si svolge il Marra Day, un evento di strada che ha portato circa settemila persone nel quartiere. L’evento, promosso con musica dal vivo e attività per i partecipanti, si svolge in un’area centrale della zona. L’arrivo di artisti e performer ha attirato un grande pubblico locale, che ha partecipato fino a sera. La manifestazione si è svolta senza particolari problemi e si è conclusa nel tardo pomeriggio.

Milano – Che giornata oggi alla Barona con Marracash & Friends. A poche ore dall’arrivo in radio del faccia a faccia con Madame nel singolo “Volevo capire”, l’uomo della Barona festeggia il suo quartiere con una maratona destinata a trasformare il quadrilatero delimitato da via De Nicola, via Di Rudini, via Voltri e via San Vigilio in una libera repubblica dell’urban. Si comincia alle 16.30 con i dj set di Chef P e 2P, seguiti, alle 17.30, dalle esibizioni di Bandits CrewBandits Dance Studio e R1Mka, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba; alle 18 tocca a Y.E.B., Mimmoflow ed Abby 6ix e alle 18.35 a Rame. Marra sarà in scena alle 19 e andrà avanti coi suoi ospiti fino alle 20.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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