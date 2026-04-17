Pochi istanti prima dell'inizio della partita a San Siro contro il Cagliari, il presidente ha commentato le prospettive di un atleta giovane e promettente, definendolo un talento con un grande futuro davanti a sé. La dichiarazione è stata rilasciata poco prima del calcio d'inizio, senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle performance future. La partita è stata disputata con la presenza di numerosi tifosi sugli spalti.

Pochi istanti prima del fischio d’inizio della sfida di San Siro contro il Cagliari, il presidente dell’Inter Beppe Marotta si è concesso ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione e rilasciare alcune dichiarazioni sui temi più caldi in casa nerazzurra: “ Sono molto prudente anche se molto ottimista. Come se fossimo all’ultimo kilometro di una corsa a tappe. Ancora ci sono 18 punti a disposizione, non facciamo calcoli e dobbiamo ripetere prestazioni come quella di Como. Massimo rispetto per l’avversario, ma massima consapevolezza dei nostri mezzi “. Le parole di Marotta. Vi piace Palestra? “Si parla tanto di crisi di talenti, siamo in un momento in cui la Nazionale non esprime valori significativi importanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta: “Palestra è un talento che ha davanti a sé un grande futuro”

Notizie correlate

Massolin Inter, Rivetti annuncia: «È un marziano: ha un grande futuro davanti a sé»di Redazione Inter News 24 Massolin Inter, un affare concluso con successo che porta il gioiello francese a vestire la maglia dei nerazzurri Carlo...

Marotta nel pre di Inter Cagliari: «Per lo scudetto ho un moderato ottimismo. Palestra ottimo talento ma è dell’Atalanta». Poi blinda Chivudi Alberto PetrosilliMarotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Cagliari: le...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inter, l'ad Antonello:Marotta? finche non c'è la firma...; Promessi... Azzurri? Il gol di Manzoni dell'Atalanta U23 da 30 metri è spaziale. VIDEO; Inter, Chivu rinnova e Marotta detta le regole: nuovo modulo, rivoluzione in tutti i reparti, addio difesa a tre; Inter, Marotta: Chivu ha già il contratto, è automatico che sia riconfermato.

Inter, Marotta: Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace ma...Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari.. tuttomercatoweb.com

Marotta: Palestra è un vero talento, arriva dall’Inter! Ma l’Atalanta dovrà…Si parla dell'esterno di proprietà dell'Atalanta, a farlo è il massimo dirigente dell'Inter: ecco le sue parole su ... calcioatalanta.it

Il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita di campionato contro il Cagliari. Nel corso dell'intervista si è soffermato in primis sulla grande stagione di Cristian Chivu, all'esordio sulla panchina di una grande del facebook

Marotta: “Con i soli giovani non si vince, vogliamo mix giusto. Palestra Grande talento ma l’Atalanta…” x.com