Massolin Inter Rivetti annuncia | È un marziano | ha un grande futuro davanti a sé

La trattativa per portare Massolin Inter all’Inter si è conclusa con successo. Rivetti ha commentato con entusiasmo, dicendo che il giovane francese è un talento fuori dal comune. È considerato un “marziano” e ha davanti a sé un grande futuro. La società nerazzurra ha deciso di puntare su di lui e ora il ragazzo si prepara a vestirsi di nerazzurro.

Inter News 24 Massolin Inter, un affare concluso con successo che porta il gioiello francese a vestire la maglia dei nerazzurri. Carlo Rivetti, Presidente del Modena e noto estimatore della compagine del Biscione, ha definito ogni dettaglio per il trasferimento di quello che molti considerano uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Rivetti, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei campioni d’Italia, ha concluso l’operazione con grande soddisfazione professionale. L’accordo per il passaggio di Yanis Massolin, dinamico centrocampista francese classe 2002, è stato ratificato sulla base di 3,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno diversi bonus legati ai risultati che il ragazzo otterrà con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Massolin Inter, Rivetti annuncia: «È un marziano: ha un grande futuro davanti a sé» Approfondimenti su Massolin Inter Inter, colpo per il futuro: Massolin a un passo L’Inter si avvicina a chiudere un colpo per il futuro. Ultimissime Inter LIVE: fatta per Massolin dal Modena, novità sul futuro di Frattesi e Dumfries L’Inter ha ufficializzato la firma di Massolin dal Modena. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Massolin Inter Modena, il presidente Rivetti: Massolin è un marziano, incredibile. Sono felice che…Il presidente del Modena, Carlo Rivetti, ha appena chiuso un’operazione importante con l’Inter. [apester_widget id=697e3c4c6bde91163b67dd96?] Lui, grande tifoso nerazzurro e ammiratore di Lautaro Mar ... msn.com L'Inter ha definito l'operazione per l'acquisto di Yanis Massolin dal Modena. Fatta per il centrocampista francese che viene prelevato dai nerazzurri con il club emiliano che riceverà una somma di 3,5 milioni di euro e terrà il ragazzo 23enne in prestito fino a gi - facebook.com facebook Accordo trovato per #Massolin all’Inter Svelato il piano dei nerazzurri però x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.