Massolin Inter Rivetti annuncia | È un marziano | ha un grande futuro davanti a sé

Da internews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per portare Massolin Inter all’Inter si è conclusa con successo. Rivetti ha commentato con entusiasmo, dicendo che il giovane francese è un talento fuori dal comune. È considerato un “marziano” e ha davanti a sé un grande futuro. La società nerazzurra ha deciso di puntare su di lui e ora il ragazzo si prepara a vestirsi di nerazzurro.

Inter News 24 Massolin Inter, un affare concluso con successo che porta il gioiello francese a vestire la maglia dei nerazzurri. Carlo Rivetti, Presidente del Modena e noto estimatore della compagine del Biscione, ha definito ogni dettaglio per il trasferimento di quello che molti considerano uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Rivetti, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei campioni d’Italia, ha concluso l’operazione con grande soddisfazione professionale. L’accordo per il passaggio di Yanis Massolin, dinamico centrocampista francese classe 2002, è stato ratificato sulla base di 3,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno diversi bonus legati ai risultati che il ragazzo otterrà con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

massolin inter rivetti annuncia 200 un marziano ha un grande futuro davanti a s233

© Internews24.com - Massolin Inter, Rivetti annuncia: «È un marziano: ha un grande futuro davanti a sé»

Approfondimenti su Massolin Inter

Inter, colpo per il futuro: Massolin a un passo

L’Inter si avvicina a chiudere un colpo per il futuro.

Ultimissime Inter LIVE: fatta per Massolin dal Modena, novità sul futuro di Frattesi e Dumfries

L’Inter ha ufficializzato la firma di Massolin dal Modena.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Massolin Inter

massolin inter rivetti annunciaModena, il presidente Rivetti: Massolin è un marziano, incredibile. Sono felice che…Il presidente del Modena, Carlo Rivetti, ha appena chiuso un’operazione importante con l’Inter. [apester_widget id=697e3c4c6bde91163b67dd96?] Lui, grande tifoso nerazzurro e ammiratore di Lautaro Mar ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.