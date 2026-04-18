Nella giornata di sabato 18 aprile 2026, le aree interne e le vallate pre-sahariane del Marocco registrano temperature vicine ai 40°C a causa di un’onda di calore sahariana. Le condizioni climatiche più calde interessano specificamente queste zone, mentre le temperature più basse si mantengono lungo le coste. La situazione si presenta come una delle più intense degli ultimi anni nel paese.

Le zone interne e le vallate pre-sahariane del Marocco stanno affrontando una brusca impennata termica che vede i termometri sfiorare i 40°C in questo sabato 18 aprile 2026. Il fenomeno, concentrato nelle aree centrali e meridionali del Paese, è causato dall’avanzata di masse d’aria provenienti dal deserto che stanno alterando la normale climatologia primaverile. L’impatto delle correnti sahariane sulle aree interne. Il calore opprimente che sta colpendo il cuore del territorio marocchino non è un evento isolato, ma il risultato diretto dell’influenza delle masse d’aria sahariane. Queste correnti si stanno spostando verso nord, andando a interessare proprio il Marocco centrale e quello meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marocco sotto il calore: l’ondata sahariana spinge a 40°C

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