Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha annunciato che al prossimo Consiglio dei ministri saranno presentate proposte per abbassare il prezzo del gasolio sotto 1,90 euro al litro. Salvini ha ribadito l’obiettivo di superare la soglia dei due euro, sostenendo l’esigenza di intervenire sui costi. La questione riguarda le politiche di regolamentazione dei prezzi dei carburanti in Italia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le proposte in arrivo al Consiglio dei ministri. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito la necessità di ridurre il prezzo del gasolio al di sotto di 1,90 euro al litro, andando quindi oltre la soglia dei due euro. Secondo il ministro, l’obiettivo è ottenere un taglio significativo, pari ad almeno 20-25 centesimi per litro. L’incontro con le compagnie petrolifere. Le dichiarazioni sono arrivate a Milano, poco prima di un confronto con le compagnie petrolifere. In vista del Consiglio dei ministri previsto in serata (18 marzo) Salvini ha spiegato che la Lega presenterà una serie di proposte già discusse nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gasolio, Salvini spinge per il prezzo sotto 1,90 euro al litro

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