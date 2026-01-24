Il mar Mediterraneo sta vivendo un’ondata di calore senza precedenti, con possibili conseguenze sul clima e sulla fauna marina. In questo approfondimento, ripercorriamo quanto scritto l’estate scorsa sul surriscaldamento delle acque e sui rischi di eventi climatici estremi, evidenziando l’importanza di monitorare le variazioni ambientali e di adottare strategie di adattamento. Un’analisi utile per comprendere le sfide legate ai cambiamenti climatici nella regione.

Il laboratorio di Ecologia del Distem dell'Università ha rilevato le anomalie grazie ai dispositivi che registrano le temperature, piazzati all'Addaura, a Mondello, a Capo Gallo e a Isola. La ricercatrice: "Conseguenze notevoli sull'ecosistema". L'esperto sul meteo: "Potenziali fenomeni intensi all'arrivo delle perturbazioni fresche" Riproponiamo questo approfondimento pubblicato la scorsa estate sul surriscaldamento del mar Mediterraneo e sui possibili rischi climatici collegati. Un tema che torna di forte attualità in questi giorni di gennaio in cui il ciclone Harry ha flagellato le coste della Sicilia provocando oltre 700 milioni di danni, 23 nella provincia di Palermo, ma che per fortuna non ha causato vittime.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cambiamenti climatici ed eventi estremi, le coste catanesi sono tutte a rischio: ecco come salvarle secondo gli espertiLe coste catanesi sono sempre più vulnerabili a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi.

Ladispoli, incendio in una villetta di via Mar Mediterraneo: salvati due caniA Ladispoli, nella mattinata del 4 gennaio 2025, un incendio ha coinvolto una villetta in via Mar Mediterraneo.

Argomenti discussi: 2025, terzo anno più caldo: perché questo decennio è da record?; Ondata di calore record per il mar Mediterraneo: Possibili eventi climatici violenti e piccoli pesci a rischio; CLIMA, 2025 DA RECORD ANCHE PER LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI OCEANICHE; Dall’ondata di calore del Mediterraneo al ciclone Harry, sull’Italia è ancora allerta meteo rossa.

Quali Paesi europei saranno più colpiti dalle ondate di calore entro il 2100?I Paesi del continente sono sempre più colpiti dai cambiamenti climatici, con nuovi record per temperature estreme e ondate di calore ogni anno. Contrariamente a quanto potremmo pensare, non è l'area ... msn.com

Il calore negli oceani ha raggiunto un nuovo record nel 2025La tendenza al riscaldamento a lungo termine degli oceani non mostra segni di rallentamento. L'avvertimento di oltre 50 scienziati da tutto il mondo ... repubblica.it

