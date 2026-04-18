La tennista ha pubblicato sui social un racconto di un episodio avvenuto lo scorso dicembre, quando le sarebbe stato richiesto di sottoporsi a un test antidoping a sorpresa. Secondo quanto scritto, le sarebbe stato chiesto di fornire un campione, ma avrebbe deciso di rifiutarsi. La giocatrice ha aggiunto che, in quel momento, sono stati loro a bussare alla porta senza mostrarsi con un’identificazione.

Marketa Vondrousova ha deciso di raccontare attraverso i propri profili social quanto sarebbe successo lo scorso dicembre, quando si sarebbe rifiutata di fornire un campione durante un controllo antidoping a sorpresa. La tennista ceca rischia una squalifica fino a quattro anni, proprio perché si sarebbe rifiutata di sottoporsi al test a sorpresa presso la sua abitazione di Praga. Questa è la situazione in cui si trova la campionessa di Wimbledon 2023, che al momento si trova al 46mo posto del ranking WTA. La 26enne ha incominciato il proprio post in questo modo: “ Devo dirvi qualcosa. Non posso continuare ad affermare di star bene quando non sto bene affatto Per me è molto duro parlare di questo, ma voglio essere trasparente riguardo alla mia salute mentale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marketa Vondrousova rifiuta un test antidoping? “Raggiunto un punto di rottura, hanno bussato senza identificarsi”

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