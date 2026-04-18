Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina

Gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno fermato un’auto al casello autostradale e trovato a bordo circa 10 chili di cocaina. I genitori di tre minorenni sono stati arrestati durante il controllo. L’operazione è stata condotta sotto la supervisione del vicequestore Immacolata Benvenuto. La droga è stata sequestrata e i genitori sono stati portati in caserma per gli approfondimenti.

Importante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Giovedì 16 aprile i poliziotti hanno arrestato un 36enne marocchino e la sua compagna convivente, un 37enne di origine romena, i quali viaggiavano a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Corrieri fermati al casello autostradale con dieci panetti di hashish Autostrada A25, fermati senza patente con oltre tre chili di cocainaL'Aquila - Controllo della Polizia stradale vicino Manoppello: due giovani arrestati in flagranza dopo il ritrovamento di droga nascosta nell’auto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; La vita dei tre bimbi della famiglia del bosco è stata stravolta: i consulenti dei Trevallion contro la dieta a base di zuccheri e la tv tutti i giorni; Morte Giacomo Bongiorni a Massa: l’autopsia oggi, gli indagati e le parole della famiglia. Genitori a lezione di educazione: arriva in Senato il disegno di legge sui corsi di recupero genitoriale per i minori deviantiAmmonimento del prefetto per i ragazzi, ma scatta l'obbligo formativo per padri e madri. Il testo punta sui CPIA per rieducare gli adulti e prevenire la recidiva. Sanzione pecuniaria estinta se si com ... orizzontescuola.it Protesta di un gruppo di genitori. Nel mirino alcuni libri donati dal municipio alle bambine e i bambini di una scuola d'infanzia - facebook.com facebook Anche per il prossimo anno scolastico 2026/27 le famiglie degli alunni con disabilità potranno richiedere la conferma del docente di sostegno. Ogni scuola ha l’obbligo di informare i genitori di questa procedura e predisporre le modalità con cui possono … x.com