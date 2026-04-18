Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina

Da padovaoggi.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno fermato un’auto al casello autostradale e trovato a bordo circa 10 chili di cocaina. I genitori di tre minorenni sono stati arrestati durante il controllo. L’operazione è stata condotta sotto la supervisione del vicequestore Immacolata Benvenuto. La droga è stata sequestrata e i genitori sono stati portati in caserma per gli approfondimenti.

Importante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Giovedì 16 aprile i poliziotti hanno arrestato un 36enne marocchino e la sua compagna convivente, un 37enne di origine romena, i quali viaggiavano a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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