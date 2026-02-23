Corrieri fermati al casello autostradale con dieci panetti di hashish

La droga nascosta sotto al sedile del passeggero. I due con precedenti specifici sono finiti in carcere Dieci panetti di hashish: "Fantasy Melon" e "Papaya Crush" i nomi delle qualità sequestrate a due corrieri provenienti da Roma e diretti a nord. A fermare il loro viaggio al casello Aurelia, nel comune di Civitavecchia, i finanzieri del comando provinciale di Roma nel corso di un controllo alla barriera del casello autostradale del comune della provincia di Roma. Fermati per un controllo da una pattuglia del locale gruppo, i due cittadini hanno fornito risposte vaghe e contraddittorie alle domande dei finanzieri, insospettendo i militari che hanno quindi deciso di svolgere un’ispezione più approfondita al loro veicolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

