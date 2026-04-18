A Napoli, durante un servizio di controllo, sono state trovate e sequestrate quantità di marijuana sia in tasca che nell’abitazione di una persona. La polizia ha eseguito un arresto nell’ambito delle operazioni di contrasto al traffico di droga in città. I controlli, organizzati dalla Questura, continuano con l’obiettivo di intervenire sui fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Vitale, hanno controllato il 26enne, trovandolo in possesso di circa 4 grammi di marijuana. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 83 grammi circa di marijuana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marijuana in tasca e nell’abitazione: arresto a Napoli

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