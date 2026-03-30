Cocaina sia nell' auto che nell' abitazione | finisce in carcere un insospettabile

Un uomo è stato arrestato nel comune di Torchiarolo dalla polizia durante un controllo e trovato in possesso di cocaina sia all’interno della sua auto che nella propria abitazione. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi, che hanno sequestrato la droga e portato l’uomo in carcere.

Arresto in flagranza della squadra mobile, dopo la perquisizione: buona parte dei 90 grammi di sostanza stupefacente era già confezionata e pronta per la "vendita" TORCHIAROLO - Un insospettabile è stato arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile di Brindisi per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 57enne E.O. non era persona nota alle forze dell'ordine, almeno fino al 26 marzo 2026, quando è stato fermato dai poliziotti brindisini a Torchiarolo, sua città di residenza. Al termine della perquisizione, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi. Gli agenti guidati dal vice questore Giorgio Grasso era impegnati in specifici controlli, disposti dal questore nei centri abitati della provincia a sud del capoluogo, al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cocaina sia nell'auto che nell'abitazione: finisce in carcere un insospettabile Articoli correlati Bimba morta a Bordighera, il criminologo: “Trovati escrementi di topo sia nella casa che nell’auto della madre”Il criminologo di uno dei due indagati sul caso della morte della bambina di 2 anni morta a Bordighera fa il punto della situazione sulle analisi del... Trovati dai carabinieri con la cocaina nell'autoDue giovani nei guai al termine dei controlli antidroga eseguiti nel corso della notte a Recale. Altri aggiornamenti su Cocaina sia nell'auto che... Temi più discussi: Tor Bella Monaca, il sacchetto di carta tra le auto. Così si nasconde la droga; Roma, le immagini del box auto trasformato in raffineria di cocaina: 66enne arrestato, altri 9 in manette; In fuga dalla polizia con 2kg di cocaina: l'inseguimento si conclude nei campi; Dalla droga alla sicurezza stradale: controlli a tappeto, fioccano arresti e denunce. Nascondeva cocaina nell'auto: in casa trovati contanti in una scarpa. Arrestato 25enneNel tunnel centrale dell'auto aveva nascosto 21 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 15 grammi. Oltre alla droga, il ragazzo – un 25enne di origini albanesi – aveva nascosto anche 400 euro ... corrieredellumbria.it Cocaina a casa e nell’auto: spacciatore sassarese arrestato in flagranteSassari Nell’auto aveva 25 grammi di cocaina pronti per essere venduti, in casa teneva altri 50 grammi della stessa sostanza e aveva anche 16mila euro in banconote di vario taglio, presumibilmente fru ... lanuovasardegna.it Influencer arrestato con un chilo e mezzo di cocaina: famoso per gli scherzi nei negozi - facebook.com facebook La rete albanese della cocaina si rafforza in Italia, collaborando con le mafie locali e garantendo consegne rapide e costanti. Grazie a prezzi competitivi e disponibilità continua, questo sistema accresce il potere delle organizzazioni criminali sul territorio. #Pre x.com